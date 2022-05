O tym wstydzimy się rozmawiać. "Tabu wpływa na rynek pracy"

– Wynagrodzenia objęte są tabu, niezręcznie się czujemy, gdy ktoś pyta o pieniądze. Boimy się, że powiemy za dużo, albo za mało. Że podamy "niewłaściwą" kwotę. O jawności dochodów rozmawiamy głównie w kontekście polityków. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jaki to tabu ma wpływ, na rynek pracy. A wpływ ma taki, że jeśli wynagrodzenia są objęte tajemnicą, to trudno nam się zorientować, że jesteśmy traktowani niesprawiedliwie – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Łukasz Komuda, Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.