Poczta Polska nad przepaścią. Nieoficjalnie: nie ma zgody na wielomilionową rekompensatę

UKE nie spieszy się z decyzją w sprawie rekompensaty dla Poczty

Wcześniej minister aktywów państwowych Borys Budka zasugerował, że rekompensata dla Poczty Polskiej mogłaby zostać wypłacona jeszcze przed finalną decyzją KE. Podstawą do takiego działania miałby być wydany przez Brukselę tzw. comfort letter (list intencyjny) w tej sprawie.

Źródła "Rz" związane z regulatorem przekazały, że co prawda KE kończy już analizę tej sprawy i najpewniej większość przesłanek została spełniona, by zapadła pozytywna decyzja o wypłacie. Jednak Komisja zastrzegła sobie prawo do wydania decyzji odmiennej niż ta zapisana w "comfort letter".