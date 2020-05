Świadczenie postojowe. Chaos z wnioskami, problem ma nawet ZUS

Nowelizacja tarczy antykryzysowej do wersji 2.0 wydłużyła do 3 miesięcy wypłaty postojowego, czyli świadczeń dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych. Dla tych, którzy złożyli wniosek przed nowelizacją oznacza to konieczność złożenia kolejnego wniosku, by otrzymywać postojowe przez dwa kolejne miesiące. A tu pojawia się problem, bo trzeba oświadczyć, że nie nastąpiła poprawa sytuacji materialnej wykazanej we wcześniejszym wniosku.