Waloryzacja 500+? Zapomnij. Minister Maląg rozwiewa wątpliwości

500 zł i ani złotówki więcej, "Rodzina 500 plus" pozostanie bez zmian. Dlaczego rząd nie chce zwaloryzować świadczenia? - Badania, które przeprowadziliśmy wokół świadczenia 500+, pokazują, że Polacy nie chcą zmian w tym świadczeniu. Przede wszystkim jest to świadczenie powszechne, a więc nie ma kryterium dochodowego, gdybyśmy to wprowadzili, to nie byłoby zadowolenia Polaków. 500+ gwarantuje podniesienie godności i poprawę sytuacji finansowej rodzin - powiedziała w programie "Money. To się liczy" minister rodziny Marlena Maląg. - 500+ tak naprawdę to swoista tarcza antykryzysowa w tym trudnym czasie. Miałam przyjemność wdrażać świadczenie 500+ w Wielkopolsce. Spotykałam się z samorządowcami, wieloma osobami, a opozycja krzyczała, że rodziny nie będą wiedziały, na co wydać te pieniądze. Dziś widzimy, że polska rodzina jest siłą i wie, jak wydatkować pieniądze, szczególnie w czasie, gdy walczymy z pandemią - dodała. Cała rozmowa z minister rodziny Marleną Maląg w...

