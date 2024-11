Zagraniczny kapitał przejmuje polskie firmy. "Dostrzegają duży potencjał"

Inwestują w polskie firmy

- Nasza gospodarka charakteryzuje się stabilnym wzrostem i dużym potencjałem rozwoju, zwłaszcza w sektorach takich jak: technologie, bankowość, infrastruktura czy produkcja. Dodatkowo Polska jest jednym z kluczowych członków UE, co zapewnia dostęp do rynku wewnętrznego, a także stabilność polityczną i prawną. Przedsiębiorcy inwestujący w Polsce mogą korzystać z unijnych funduszy, a także z relatywnie niskich kosztów pracy w porównaniu z innymi krajami zachodnioeuropejskimi, co czyni nasze firmy bardziej konkurencyjnymi - mówi Magdalena Kluczek z firmy doradczej Willis Towers Watson (WTW).

Według raportu "M&A Index Poland. Fuzje i przejęcia w 2023 r." przygotowanym przez Navigator Capital oraz Fordata w ubiegłym roku na polskim rynku dokonano 366 transakcji. Są to nie tylko zagraniczne przejęcia w Polsce, ale również polskie inwestycje za granicą lub polsko-polskie transakcje. My skupiliśmy się na zagranicznych przejęciach.

Wybrane przejęcia polskich firm w 2023 r.

Trend z poprzedniego roku utrzymuje się w obecnym. W trzech kwartałach 2024 r. doszło do 261 przejęć i jeśli zostania podtrzymana liczba 87 transakcji na kwartał, to pod koniec roku, liczba to dobije do prawie 350.