Złoty nieco odrabia straty. O powrocie do sytuacji sprzed miesiąca nie ma jednak mowy

W piątek złoty nieco zasypał straty do kluczowych walut. Po godz. 17 euro kosztowało 4,62 zł (spadek o 0,36 proc.), dolar 4,36 zł (spadek o 0,52 proc.), a frank szwajcarski 4,77 zł (spadek o 0,51 proc.). To oznacza, że ceny spadły o ok. 2-3 gr w ciągu dnia.