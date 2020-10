Złoty wyraźnie słabszy. W ciągu doby kursy głównych walut skoczyły o kilka groszy

Euro znowu sięga 4,50 zł, a jeszcze 24 godziny wcześniej było poniżej 4,46 zł. Powody do niepokoju mają też frankowicze, bo kurs wymiany szwajcarskiej waluty wzrósł do najwyższego poziomu w tym miesiącu. Wynosi niecałe 4,19 zł, po zwyżce z 4,15 zł.

Jeszcze mocniej zdrożał dolar, który jest w tej chwili wyceniany na 3,83 zł - o 6 groszy więcej niż we wtorek rano. To najwyższy dzienny skok kursu od ponad trzech tygodni.

Żółte i czerwone strefy. Firmy mają problem

Przemysław Kwiecień z XTB podkreśla, że rynki nie są gotowe na lockdown. - Nikogo na to nie stać. Koszty ekonomiczne kilkutygodniowego lockdownu były gigantyczne i tak czy owak doprowadziły do ogromnego skoku zadłużenia w krajach rozwiniętych, które mogły sobie pozwolić na hojne programy ratunkowo-stymulacyjne - wskazuje ekonomista.

Warto dodać, że obecnie pretekstów do wyprzedaży walut takie jak złoty jest więcej. Eksperci zwracają uwagę na podwyższoną niepewność związaną z wyborami w USA. We wtorek, mimo protestów, Sąd Najwyższy bez podania uzasadnienia zadecydował o zakończeniu spisu wyborców na dwa tygodnie przed oficjalnym terminem.

Do tego wraca temat brexitu. Michel Barnier, jeden z unijnych urzędników, powiedział, że rozmowy z Wielką Brytanią w sprawie umowy pobrexitowej nie są na tyle zaawansowane, aby wejść do finalnej fazy. Oznacza to, że póki co ciągle nie ma porozumienia w kwestii ustalenia zasad w relacjach od przyszłego roku. Eksperci PKO BP oceniają, że scenariuszem bazowym staje się "twardy" brexit.