Akcyza w górę. Chodzi o zdrowie, czy pieniądze?

Ustawa zakładająca podwyżkę akcyzy na papierosy i alkohol w parlamencie. Rządowi chodzi o zdrowie Polaków, czy pozyskanie pieniędzy do budżetu? - Chodzi przede wszystkim o zdrowie, a pieniądze na pewno są potrzebne, by to zdrowie ratować i leczyć tych wszystkich, którzy są ofiarami nikotynizmu. Mamy 80 tysięcy zgonów w wyniku chorób związanych z paleniem papierosów, a koszty społeczne związane z leczeniem palaczy i biernych palaczy to ponad 2 miliardy złotych - powiedział w "Money. To się liczy" Paweł Cybulski, były wiceminister finansów. - Koszty są olbrzymie. Jestem pewien, że te 5 procent podwyżki akcyzy na papierosy, to jest kwota, która zasili ten fundusz pomocowy dla służby zdrowia, która wymaga teraz dużego wsparcia. Z planów rządu wyraźnie wynika, że pieniądze z podniesionej akcyzy trafią na służbę zdrowia. Tym bardziej że w Polskim Ładzie przewidziano podniesienie wydatków na służbę zdrowia - dodał.