Francuzi zniosą abonament RTV, by odciążyć obywateli. "Przestarzały instrument"

Francja przyjmuje własną tarczę antyinflacyjną

W piątek o godz. 15 w Zgromadzeniu Narodowym zaczęła się debata nad nowelizacją budżetu, która obejmuje m.in. kontynuację rabatów na paliwo i energię, rewaloryzację płac dla sektora budżetowego oraz zniesienie opłaty audiowizualnej. Można się spodziewać, że to posiedzenie będzie równie gwałtowne, jak nocne obrady i potrwa do soboty lub niedzieli; do noweli zgłoszono blisko tysiąc poprawek - pisze AFP.

Niektóre siły polityczne forsują pomysł "superpodatku", którym miałyby zostać objęte firmy zyskujące na wysokiej inflacji i cenach energii, takie jak koncerny paliwowe. Na obniżenie cen tak, by pomogło to przygniecionym inflacją konsumentom, naciska też rząd. Koncern paliwowy TotalEnergies ogłosił w piątek obniżkę ceny za litr benzyny o 20 eurocentów do 1 listopada, a później do końca 2022 r. - o 10 eurocentów. Wielka firma spedycyjna CMA CGM obniżyła zaś - o 750 euro - cenę za transport jednego kontenera z Azji do Francji.