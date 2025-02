Jak złożyć zeznanie przez Twój e-PIT? Na to trzeba uważać przy rozliczeniu

Masz pytania ws. rozliczenia podatków? Napisz do nas na dziejesie.wp.pl

W przypadku 7,6 mln deklaracji podatnicy dokonali akceptacji samodzielnie lub wprowadzili zmiany we wstępnie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów zeznaniu. 6,2 mln deklaracji zostało zaakceptowane automatycznie.

W 2025 roku po raz drugi wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe udostępnione będą również przedsiębiorcom rozliczającym się na PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Nowością będzie możliwość rozliczenia zeznania w Twój e-PIT w telefonie, korzystając z mobilnej aplikacji.

Największą zaletą usługi jest możliwość skorzystania ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Jeśli dochody podatnika pochodzą wyłącznie od płatników (a więc np. z umowy o pracę, zlecenia, z emerytury, renty) - najczęściej wystarczy, że zaakceptuje on zeznanie lub uzupełni je o dodatkowe ulgi i odliczenia. W innych przypadkach, zakres danych do wypełnienia przez podatników jest szerszy, ale i tak wstępnie wypełniony dokument jest sporym ułatwieniem.

Twój e-PIT działa teoretycznie przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Aby skorzystać, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl lub stronę e-urzędu skarbowego.

Chociaż co roku, w dniu udostępnienia wstępnie przygotowanych zeznań - a więc 15 lutego - standardowo występują przerwy w działaniu spowodowane przeciążeniem systemu, zazwyczaj w kolejnych dniach usługa działa już bez zarzutu.

Logowanie

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować na dwa sposoby.

Wykorzystując nowoczesne narzędzia identyfikacyjne, takie jak: Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podając dane autoryzacyjne.

Logowanie przez dane autoryzacyjne oznacza, że trzeba podać: PESEL lub NIP i daty urodzenia,

kwoty przychodu z rozliczenia za 2023 r.,

kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2024 r. (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy ).

Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2023 r. Czasem podatnicy nie będą się mogli w ogóle zalogować przez dane autoryzacyjne. Ma to miejsce np. wówczas, gdy w ubiegłym roku wartość przychodów wynosiła "0". Wówczas należy się zalogować się za pomocą wymienionych wyżej form identyfikacji.

Warto to zrobić również z tego powodu, że takie logowanie daje dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Możemy np. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku czy zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK.

Ta metoda ma jeszcze jedną zaletę. Nie musimy znać wysokości przychodów lub innych danych z ubiegłego ani bieżącego roku, co oznacza, że nie musimy mieć pod ręką ubiegłorocznego zeznania i możemy się rozliczyć z fiskusem, mimo iż nie dostaliśmy jeszcze informacji o wysokości przychodów od płatników.

Jeśli mieliśmy więcej niż jedno źródło dochodów, musimy mieć pewność, że wszyscy nasi płatnicy z 2024 r. przesłali w terminie informacje. Można to sprawdzić weryfikując listę dokumentów źródłowych, na podstawie których Twój e-PIT prezentuje nasze przychody.

Co można zrobić po zalogowaniu?

W usłudze Twój e-PIT możemy: sprawdzić, czy wszystko się zgadza i zaakceptować zeznanie (akceptacja oznacza złożenie zeznania), uzupełnić dane o ulgi, odliczenia i zaakceptować zaznanie, odrzucić wstępne zeznanie i wypełnić je całkowicie samodzielnie, nie robić nic; wówczas 30 kwietnia zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie (uwaga: takie zeznanie będzie złożone poprawnie tylko wówczas, gdy nasze dochody uzyskiwaliśmy wyłącznie za pośrednictwem płatnika).

Jeśli wypełniamy deklaracje PIT-28 oraz PIT-36 lub jesteśmy przedsiębiorcami - nasze zeznanie musi być uzupełnione danymi podatkowymi i wymaga samodzielnej akceptacji w usłudze Twój e-PIT. Brak wysyłki w innej formie oraz ich niezaakceptowanie w rządowej usłudze będzie skutkowało niezłożeniem rocznego zeznania PIT w terminie. Grozi za to odpowiedzialność karno-skarbowa.

Podatnicy mogą też wybrać w Twój e-PIT opcję wspólnego rozliczenia się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Zeznania osób nieprowadzących działalności

Zeznania w usłudze Twój e-PIT są wypełnione o te dane, o których fiskus wie z innych źródeł, w szczególności o te, które płatnicy dostarczyli w przesłanych PIT-11 i PIT-8C. A zatem takie deklaracje jak PIT-37, PIT-38 czy PIT-28 zostaną wypełnione kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika - przekazanymi do urzędu skarbowego przez płatników.

Podatnik musi sam uzupełnić zeznanie m.in. o przychody uzyskane bez pośrednictwa płatnika, np. z pracy za granicą czy przychody i koszty z tzw. działalności nierejestrowanej. W takim przypadku będzie musiał złożyć zeznanie PIT-36. Musi je złożyć samodzielnie, ponieważ usługa Twój e-PIT nie dokonuje automatycznej akceptacji formularza PIT-36.

Zeznania dla przedsiębiorców

Od 2024 roku w usłudze Twój e-PIT są udostępnione również wstępnie wypełnione deklaracje dla przedsiębiorców, również dla tych z zawieszoną działalnością. Przedsiębiorcy mogą wypełnić tu PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. W formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane rejestracyjne, numer mikrorachunku, wpłaty zaliczek na podatek lub ryczałtu.

Resztę danych należy samodzielnie uzupełnić. Należy więc wypełnić formularz o wartości: przychodów,

kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),

kwoty należnych zaliczek na podatek (w PIT-36 lub PIT-36L) lub kwoty należnego ryczałtu (w PIT-28),

składek na ZUS / składkę zdrowotną,

ulg i odliczeń przysługujących podatnikowi. Specjalny kreator wspiera podatników w tym zadaniu. Pytania i objaśnienia umieszczone w kreatorze pomagają uzupełnić zeznanie krok po kroku.

Niektóre ulgi już są w systemie, inne trzeba uzupełnić

W przygotowanym wstępnie zaznaniu znajdą się również informacje o ulgach i odliczeniach, o których organy podatkowe mają informacje. A więc będą tam dane wynikające z informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, a także kwoty pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe.

W przypadku ulgi dla młodych, jeśli dochody w całości są objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze podatnik otrzyma informację, że nie ma obowiązku złożenia zeznania. Takie zeznanie nie zostanie złożone w trybie automatycznej akceptacji. Jeżeli podatnik chce je złożyć, bo np. przedszkole dziecka podatnika oczekuje informacji o rozliczeniu podatkowym w danym mieście, podatnik powinien zaakceptować zeznanie i wysłać je w usłudze samodzielnie.

W systemie pojawią się również informacje o ulgach na dzieci. Dzięki integracji z rejestrem PESEL dane będą automatycznie przeniesione do zeznania. Dotyczy to jednak dzieci małoletnich. W przypadku studiujących dorosłych potomków podatnik musi dane uzupełnić sam, o ile warunki do stosowania ulgi są spełnione. Organy podatkowe nie wiedzą, czy dzieci kontynuują naukę (w kraju lub za granicą) czy też nie.

Warto przypomnieć, że w przypadku ulgi na dzieci przysługuje prawo do zwrotu do wysokości zapłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej. Rodzice (opiekunowie), którym "zabraknie podatku" do wykorzystania przysługującej im ulgi na dzieci, będą mogli dostać zwrot do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zadzieje się to jednak automatycznie.

Aby otrzymać taki dodatkowy zwrot, należy w sekcji "Ulgi i odliczenia -> Ulga na dzieci, dodatkowy zwrot lub informacje o uldze dla rodzin 4+" zaznaczysz dodatkową opcję: "Chcę skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci".

Dane dotyczące odliczeń z innych ulg, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, użytkowania internetu, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych - należy uzupełnić samodzielnie.

1,5 proc. podatku w usłudze Twój e-PIT

W udostępnionym wstępnie zeznaniu będzie się znajdowała informacja o przekazaniu 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Będzie to ta sama organizacja, którą podatnik wybrał w ubiegłym roku (pod warunkiem, że w tym roku nadal ma status OPP i spełnia warunki do otrzymywania 1,5 proc. podatku). Organizację co roku można dowolnie zmienić.

Zwrot podatku

Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej, w przypadku nadpłaty otrzymają zwrot podatku w terminie 45 dni. Z reguły jednak przelewy wpływają wcześniej. W ubiegłym roku zwroty z większości zeznań złożonych za pomocą usługi Twój e-PIT trafiały na konta podatników średnio w ciągu kilkunastu dni, ale zdarzało się, że podatnik dostał zwrot nawet 1 dzień po złożeniu deklaracji.

Niedopłata

Jeśli z zeznania wychodzi niedopłata, oznacza to koniecznością uregulowania zobowiązania. Wpłaty należy dokonać na mikrorachunek podatkowy, do 30 kwietnia, samo zeznanie można złożyć wcześniej.

Nie ma obowiązku korzystania z usługi Twój e-PIT. Podatnik może w ogóle nie logować się do niej i samodzielnie przygotować i przesłać zeznanie - elektronicznie lub papierowo. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany druk PIT w e-PIT nie wywrze żadnego skutku.

Małgorzata Samborska, doradca podatkowy

