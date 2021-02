Ministerstwo chwali się małą luką VAT. Zapewnia, że wszystko działa jak należy

Zabieranie pieniedzy mafiom vatowskim, a dawanie ich zwykłym obywatelom. Taką narrację słyszeliśmy już wielokrotnie, ale rządzący postanowili to podkreślić raz jeszcze.

- Dziś jesteśmy państwem, w którym nie opłaca się tworzyć karuzel VAT-owskich, w którym nie opłaca się przestępcom VAT-owskim dopuszczać do takiej sytuacji - dodawał.

Szef resortu z kolei podkreślał, że luka VAT za rządów PiS znacząco się zmniejszyła. -Luka VAT w Polsce w ostatnich latach spada, w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu - powiedział Tadeusz Kościński. I oczywiście dodał, że te pieniądze trafiają dla Polaków w formie programów społecznych.

- Będzie to oznaczać, że Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wdraża to rozwiązanie. Przegonimy na przykład Francję, która już od roku planuje wdrożyć u siebie e-fakturę, natomiast zaplanowała jej wdrożenie do systemu w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat - powiedział Sarnowski.