Najlepiej zarabiający Polacy i tak płacą niskie podatki na tle UE. Polski Ład tego nie zmienił

mah111 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każdego popołudnia 10 znajomych wybiera się wspólnie na obiad do restauracji. Rachunek za cały obiad wynosi 100 zł. Ponieważ cała dziesiątka nie zarabia po równo, a wręcz przeciwnie - mają bardzo zróżnicowane zarobki, postanowili, że rachunek będą płacić w następujący sposób: Czterech najbiedniejszych nie zapłaci nic. Piąty od końca pod względem dochodów zapłaci 1 zł. Szósty - 3 zł. Siódmy - 7 zł. Ósmy - 12 zł. Dziewiąty - 18 zł. Dziesiąty, najbogatszy z nich wszystkich - 59 zł. Tak sobie postanowili. Ale pewnego dnia właściciel restauracji oznajmił im: -Jesteście takimi dobrymi klientami, że obniżę wam cenę za 10 obiadów o 20 zł. Więc posiłek kosztował ich 80 zł. Ale ciągle chcieli płacić rachunek w ten sam sposób, Więc 4 najbiedniejszych ciągle jadłoby za darmo. Pozostałych 6 policzyło, że obniżka, 20 zł, podzielona na 6 daje 3,33 zł, jeśli więc każdemu płacącemu oddać te pieniądze, to właściwie piąty i szósty dostaliby pieniądze za zjedzenie posiłku. Właściciel restauracji, widząc, że panowie mają problem z podzieleniem kwoty obniżki, zaproponował im, żeby każdy z płacących dostał zwrot proporcjonalny do tego, ile wcześniej płacił. I tak: Czterech najbiedniejszych ciągle jadło za darmo. Piąty, teraz nie płaci nic, tak jak poprzednich czterech. Szósty teraz płaci 2 zł, zamiast 3 zł (obniżka o 33%). Siódmy - 5 zł, zamiast 7 zł (obniżka o 28%). Ósmy - 9 zł, zamiast 12 zł (obniżka o 25%). Dziewiąty - 14 zł, zamiast 18 zł (obniżka o 22%) Dziesiąty - 49 zł, zamiast 59 zł (obniżka o 16%). Pierwszych czterech ciągle je za darmo, a z pozostałej szóstki każdy skorzystał i je taniej niż poprzednio. Jednak kiedy wyszli z restauracji zaczęli porównywać, ile każdy zyskał: Dostałem tylko złotówkę z 20 zł - powiedział Szósty - ale Dziesiąty dostał połowę, 10 zł! Właśnie! Ja też dostałem tylko złotówkę - przytaknął mu Piąty - To niesprawiedliwe, że on dostał 10 razy więcej niż ja! To prawda! - dodał Siódmy - Czemu on dostał 10 zł, a ja tylko 2zł? Bogaci dostają najwięcej! A my nic nie dostaliśmy - zaczęła krzyczeć pierwsza czwórka - Ten system wykorzystuje najbiedniejszych! Cała dziewiątka otoczyła Dziesiątego i dotkliwie go pobiła. Następnego dnia znów przyszli na obiad. Ale Dziesiąty się nie pojawił. Kiedy przyszło do płacenia rachunku, zorientowali się, że pomimo obniżki ceny, nie są w stanie zapłacić nawet połowy rachunku!