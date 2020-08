Podatek cukrowy wejdzie w życie. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Od początku 2021 roku wejdzie w życie podatek cukrowy, ukryty pod płaszczykiem "promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów". Bo chociaż rządzący przekonują, że nowa danina ma na celu zmianę nawyków żywieniowych Polaków, to jednak opłatę będą musieli uiścić producenci stosujący cukier w swoich produktach.

W skład podatku ma wchodzić opłata stała i zmienna. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, a dodatek to 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej.

W międzyczasie Polskę i świat sparaliżowała pandemia koronawirusa. Jako że skutki gospodarcze wywołane przez SARS-CoV-2 były w tamtym okresie trudne do oszacowania, rząd zdecydował się zawiesić prace nad nowym podatkiem.

Słowo "zawiesić" jest tutaj kluczowe. Ustawa wylądowała w sejmowej zamrażarce. Do czasu, aż w lipcu nie przypomniał o niej wiceminister Janusz Cieszyński. Wskazał on jednak, że danina ma wejść w życie od 2021 roku. To stworzyło nowy problem, bowiem na "zamrożonej" ustawie widniała inna data: 1 lipca 2020 roku.