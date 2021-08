Podatek przychodowy. Rząd nie wyklucza. "Szok dla rynku, to wstrzyma inwestycje"

Będzie nowy podatek? Minister finansów Tadeusz Kościński nie wyklucza wprowadzenia podatku od przychodów. - To szok dla rynku. Pojawił się raport, co do którego można mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o jakość wyliczeń. Podatek przychodowy zakłada, że firmy nie ponoszą kosztów, a właściwie zakłada, że te koszty są mniej więcej równe, więc można przy średniej stawce opodatkować przychód. To sprawia, że firmy, które ponoszą koszty, przede wszystkim rozwojowe, związane z inwestycjami, nie mogą wliczyć tych kosztów przy obliczaniu podatku - powiedział w programie "Money. To się liczy" Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. - Mamy taką sytuację, że firma, która nie inwestuje, nie ponosi wydatków, jest opodatkowana niżej, niż ta, która ponosi wydatki, w związku z tym nie uzyskuje dochodów, a jednocześnie płaci podobny podatek. Z gospodarczego punktu widzenia przejście na podatek przychodowy oznaczałoby wstrzymanie różnego rodzaju inwestycji....