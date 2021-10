Polski Ład czy Polski Nieład? Szef PFR: Impuls do odbudowy gospodarki. Korzystny dla przedsiębiorców

Polski Ład przegłosowany przez Sejm. To uporządkowanie podatków, czy wprowadzenie jeszcze większego chaosu? - Dyskusja w ostatnich miesiącach koncentrowała się na zmianach podatkowych. Warto jednak podkreślić, że Polski Ład to nawet kilkaset różnych inicjatyw, które budują program gospodarczo-społeczny, ważny po pandemii, który ma dać impuls do odbudowy gospodarki po recesji - powiedział w "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes PFR. - To też oczywiście obniżenie podatków. W kieszeniach Polaków zostanie blisko 20 miliardów złotych, skorzysta z tego 18 milionów Polaków. Rzeczywiście osoby o najwyższych dochodach, około 10 procent osób zarabiających powyżej 12 tysięcy złotych brutto, odczują wyższy koszt opodatkowania. To jest uspójnienie opodatkowania. Zdarzało się wcześniej, że osoby o niższych dochodach miały efektywnie wyższe opodatkowanie od tych, które zarabiały więcej. Wszyscy się koncentrują na kwestii opodatkowania działalności gospodarczej, warto...