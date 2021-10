Polski Ład zwiększy drożyznę? Soboń odpiera zarzut Gowina

Jarosław Gowin twierdzi, że bezpośrednim skutkiem Polskiego Ładu będzie jeszcze większa drożyzna. - To jest nieprawda. Nie wiem, dlaczego impuls fiskalny, w postaci większej kwoty w portfelach Polaków, miałby przyczynić się do wzrostu inflacji. Rozumiem, że pan premier Gowin jest osobą, która nie podziela poglądu, aby 90 procent Polaków dostało więcej zarobków i mogło te środki oszczędzać lub konsumować czy inwestować - powiedział w programie "Newsroom" Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Natomiast mamy impuls monetarny, mamy też impulsy fiskalne, ale nie tego rodzaju. To są impulsy związane z presją inflacyjną, która ma miejsce w całej Europie. W Polsce inflacja jest stosunkowo wysoka, ale w wielu państwach Unii Europejskiej jest dalece wyższa. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które wymaga interwencji banków centralnych i mądrej polityki fiskalnej, ale na pewno nie jest to związane z Polskim Ładem - dodał.