zarobki Damian Słomski 39 minut temu

Przeciętne wynagrodzenie rozłożyliśmy na części. Gdzie podziały się prawie 3 tys. zł?

Przeciętne wynagrodzenie to około 5600 zł. Tyle tylko, że dla pracownika to tak naprawdę 4 tys. zł. Z kolei dla pracodawcy to koszt prawie 7 tys. zł. Sprawdziliśmy, co dzieje się z brakującymi 3 tys. zł i dlaczego "śmieciówka" nie musi być złym rozwiązaniem.

Podziel się Dodaj komentarz