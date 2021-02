Rozliczenie PIT 2020. Kto wpada w drugi próg podatkowy? Wystarczy półtorej średniej pensji

- W Polsce to duży problem. W ogóle mamy skomplikowany system podatkowy z dużą liczbą włączeń, preferencji i ulg, a jednocześnie inne parametry są zamrażane, co generuje większe wpływy do budżetu. Problemem jest m.in. zamrożenie drugiego progu podatkowego. Przed laty w ten próg "wchodziły" osoby, które zarabiały trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Były to osoby bardzo majętne. Uległo to jednak spłaszczeniu. W efekcie dziś wystarczy być klasą średnią, aby płacić wyższy podatek – mówił w programie "Money. To się liczy" dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR.