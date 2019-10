Straż miejska będzie tropić przekręty skarbowe? Rząd szykuje nowe prawo

O nowym pomyśle rządu pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak czytamy, trwają konsultacje w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. W myśl proponowanych przepisów strażnicy gminni i miejscy mają dostać uprawnienia do prowadzenia spraw o wykroczenia karno-skarbowe.

To oznacza, że funkcjonariusze np. będą mogli prowadzić postępowania przygotowawcze i mandatowe w sprawach o wskazane wykroczenia skarbowe. Mogłyby też zabezpieczać ślady i dowody takich wykroczeń skarbowych i przekazywać sprawy do skarbówki

Co na to sami strażnicy? Stołeczni funkcjonariusze, pytani przez gazetę, wymownie milczą. A wrocławscy tłumaczą, że i tak mają niedobór ludzi, są wakaty do objęcia, więc dołożenie obowiązków na pewno nie przełoży się na lepszą pracę.