Zapytali rząd o podatek katastralny i od pustostanów. Jest odpowiedź

Już widzę jak Kropiwnicki i ten drugi co ma 15 mieszkań głosuję za podatkiem od pustostanów albo katastralnym!!!!Widzieliście kiedyś grabie ktore grabią od siebie?Póki co takiego podatku nie będzie bo utnie się lewa kasa z wynajmu dla cwaniakow co płacą jakiś śmieszny ryczałt. Wynajmuje 5 ludziom a umowa na jednego.A ludzie w blokach płacą potem za takich za śmiecie i inne media.