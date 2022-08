Zatruta Odra to również katastrofa dla firm. Przedsiębiorcy rozliczą część strat w kosztach

Lila 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak jesteś przedsiębiorcą to musisz liczyć się z różnymi nieprzewidzianymi sytuacjami i ryzykiem, na tym polega biznes. Czemu oni ciągle chcą za wszystko rekompensaty? Mało dostali kasy z powodu pandemii? Jak była pandemia to pracowałam codziennie, bez przerwy, bez ani jednego dnia wolnego, w kontakcie z ludźmi, bojąc się że mnie ktoś zarazi, za marne 2400 na rękę, nie dostaję żadnej pomocy z powodu bycia samotną matką. Męczy mnie rozdawnictwo w kraju i to rozdawanie pieniędzy ludziom, którzy te pieniądze mają.