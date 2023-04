Zaskoczenie na rynku polis OC. Miały drastycznie zdrożeć, a realnie tanieją

Wtedy naprawa uszkodzonego auta w ramach OC kosztowała średnio 8484 zł. Prowadziło to do pogorszenia się rentowności tego segmentu rynku ubezpieczeniowego. Zaniepokoiło to Komisję Nadzoru Finansowego, która wydała rekomendacje dotyczące zasad likwidacji szkód.

Rekomendacje weszły w życie pod koniec zeszłego roku. Ubezpieczyciele przyjęli je bardzo chłodno. Przekonywali, że doprowadzi to do mocnych wzrostów cen obowiązkowego OC. PIU podała niedawno, że średnia składka za OC wzrosła w zeszłym roku o 0,4 proc. - podała gazeta.

Polacy jeżdżą bec OC. Takie są skutki

Z danych rynkowych wynika, że średnia cena polisy OC to ok. 500 zł. Polisa daje gwarancję wypłaty odszkodowań i świadczeń za spowodowane przez posiadacza OC szkody do kwoty 5,21 mln euro (obecnie ponad 24 mln zł) za szkody na osobach oraz do 1,05 mln euro (ponad 4,9 mln zł) za szkody w mieniu.