Co z ratami kredytów? Są dwie dobre wiadomości

Jest to decyzja, która z pewnością uspokoi szerokie grono kredytobiorców, którzy i tak już spłacają wysokie raty kredytów. Dotyczy to szczególnie tych osób, które zdecydowały się zaciągnąć kredyt hipoteczny w momencie, gdy stopa referencyjna była najniższa w historii i wynosiła 0,1 proc., a obecnie wzrosła do 6,75 proc. To oni najmocniej odczuli zeszłoroczny cykl podwyżek stóp procentowych i drastyczny wzrost raty swojego zobowiązania. Oficjalnie cykl ten nie został zakończony, ale z wypowiedzi prezesa Glapińskiego wynika, że RPP uznaje obecny poziomi stóp za właściwy. Eksperci rynkowi nie są aż tak optymistycznie nastawieni.