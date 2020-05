Coraz trudniej o kredyt. PKO BP nie zamierza łagodzić polityki

W pierwszych trzech miesiącach tego roku PKO BP wypracował 503 mln zł zysku . To o prawie 360 mln zł mniej niż rok wcześniej. Duży wpływ na pogorszenie wyników miał koronawirus i wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przy okazji prezentacji wyników finansowych prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło odniósł się do kwestii polityki kredytowej w czasach kryzysu wywołanych przez koronawirusa. Z jego wypowiedzi wynika, że ani zwykli klienci, ani firmy nie mogą liczyć na taryfę ulgową w dostępie do kredytów - konieczna jest zdolność do spłaty zobowiązań.