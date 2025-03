Grupa PKO BP z rekordowym zyskiem za 2024 rok. Ponad 9,3 mld zł

Zgodnie z opublikowanym raportem, zysk netto grupy PKO BP w 2024 roku znacząco przewyższył wyniki z poprzedniego roku, kiedy to wyniósł 5,5 mld zł. Bank zaznaczył, że po wyłączeniu rezerw związanych z kredytami frankowym oraz efektu wakacji kredytowych, zysk wyniósłby nawet 14 mld zł.

W ostatnim kwartale 2024 roku grupa PKO BP wypracowała zysk netto w wysokości 2 miliardów 446 milionów złotych, co stanowi wzrost o 260 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rezultat ten przekroczył oczekiwania rynkowe o 8 proc., gdyż analitycy prognozowali zysk na poziomie 2 miliardów 274 milionów złotych.

Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) za 2024 rok wyniósł 19,2 proc., a po wyłączeniu zdarzeń nadzwyczajnych osiągnął poziom 27,6 proc. Wyniki finansowe banku w czwartym kwartale zostały obciążone wysokimi kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi, które wyniosły 1 miliard 585 milionów złotych.

Rekordowe wyniki operacyjne mimo wyzwań

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale 2024 roku wyniósł 6 miliardów 180 milionów złotych, co oznacza wzrost o 22 proc. rok do roku i 8 proc. kwartał do kwartału. Rezultat ten był zgodny z oczekiwaniami analityków. Na uwagę zasługuje odwrócenie kosztów wakacji kredytowych w wysokości 276 milionów złotych, co przewyższyło średnie oczekiwania analityków (247 milionów złotych).

W całym 2024 roku marża odsetkowa wyniosła 4,8 proc., a w czwartym kwartale wzrosła do 5,18 proc. (lub 4,94 proc. bez uwzględnienia wakacji kredytowych) z 4,89 proc. w trzecim kwartale. Wynik z opłat i prowizji w ostatnim kwartale osiągnął wartość 1 miliarda 263 milionów złotych, co oznacza wzrost o 2 proc. rok do roku, ale spadek o 3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W całym 2024 roku wynik prowizyjny wzrósł o 10,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Poprawa wynikała głównie ze zwiększonych przychodów z kart płatniczych, działalności na rynku kapitałowym oraz usług kredytowych i leasingowych, co było efektem zwiększonej aktywności transakcyjnej klientów.

Koszty działania banku w czwartym kwartale wyniosły 2 miliardy 274 miliony złotych, co stanowi wzrost o 8 proc. rok do roku i 10 proc. kwartał do kwartału. PKO BP podkreśla, że wskaźnik efektywności kosztowej C/I osiągnął najlepszy poziom w historii banku i w 2024 roku wyniósł zaledwie 29,5 proc.

Więcej kredytów, lepsze perspektywy

W 2024 roku kredyty detaliczne w grupie PKO BP wzrosły o 12 proc. rok do roku, osiągając wartość 188,1 miliarda złotych. W samym czwartym kwartale nowa sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,1 miliarda złotych (wzrost o 6,6 proc. kwartał do kwartału), a kredytów konsumpcyjnych 7,3 miliarda złotych (wzrost o 9,4 proc. kwartał do kwartału).

Finansowanie klientów korporacyjnych na koniec 2024 roku osiągnęło wartość 106,2 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 5,5 proc. rok do roku i 5,2 proc. kwartał do kwartału. Oszczędności tych klientów wyniosły 85,3 miliarda złotych, czyli wzrosły o 4 proc. rok do roku i aż o 13 proc. kwartał do kwartału.

Bank odnotował również istotne przyspieszenie w zawieraniu ugód dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Łączna liczba zawartych ugód wyniosła 48 tysięcy. W czwartym kwartale 2024 roku liczba ugód zawartych w sądach wzrosła do 2453 z 1853 w trzecim kwartale, podczas gdy liczba nowych wniosków o mediację spadła do 1644 z 2251.

PKO BP prognozuje, że w 2025 roku nastąpi przyspieszenie wzrostu wolumenów kredytowych oraz zwiększenie aktywności klientów w warunkach szybszego wzrostu gospodarki. Bank oczekuje, że kredyty ogółem w sektorze bankowym wzrosną o 6 proc., w porównaniu do 5,3 proc. wzrostu w 2024 roku. Jednocześnie przewiduje, że nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w złotych spadnie o 4,8 proc., a sprzedaż kredytów konsumpcyjnych wzrośnie o 8 proc. rok do roku.

Na koniec 2024 roku współczynnik kapitału Tier 1 grupy PKO BP wynosił 17,39 proc., a łączny współczynnik kapitałowy 18,58 proc., co świadczy o silnej pozycji kapitałowej banku. PKO BP podkreśla, że na wynik odsetkowy w 2025 roku pozytywnie wpływać będzie wysoki stopień zabezpieczenia przed spadkiem stóp procentowych, a na wskaźnik kosztów ryzyka - przyspieszenie gospodarki, utrzymanie niskiego bezrobocia oraz kontynuacja szybszego wzrostu w obszarze kredytów.

