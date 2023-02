Kredyt na 2 proc. coraz bliżej. Posuwają się prace w rządzie nad projektem

Państwo dopłaci do kredytu

Projekt ustawy powołującej program "Bezpieczny Kredyt 2 proc." został przedstawiony na stronach Rządowego Centrum Legislacji na początku lutego. Zakłada on, że kredyty 2 proc. z dopłatą państwa będą mogły uzyskać osoby do 45. roku życia. W przypadku, gdy ubiegać się o niego będą dwie osoby prowadzące gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony wyłącznie na pierwsze mieszkanie. Tym samym osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Dopuszczalny jest natomiast udział w odziedziczonej nieruchomości, lecz nie większy niż 50-procentowy.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł. Jeżeli jednak kredytobiorca będzie po ślubie lub też ma co najmniej jedno dziecko, to kwota ta wzrasta do 600 tys. zł. Wkład własny natomiast będzie mógł wynieść maksymalnie 200 tys. zł.