Pierwszy bank rezygnuje z kredytów z WIBOR. "Żadne zaskoczenie"

ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte na indeksie WIRON. - To nie jest w żadnym stopniu zaskakująca informacja - powiedział w programie "Money.pl" Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Jak zaznaczył, w III kw. 2022 r. ING i tak większość kredytów sprzedawał nie ze zmiennym, ale ze stałym oprocentowaniem. - Jak jeszcze spojrzymy na ofertę ING, gdzie kredyt ze stałym oprocentowaniem jest o ponad jeden punkt procentowy niższy niż ze zmiennym, to mamy konkretną odpowiedź, dlaczego tak się stało. Najprawdopodobniej ING po prostu tych kredytów sprzedawał tak mało, że nie opłacało się ich utrzymywać i teraz bank skupi się na przygotowaniu nowej oferty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, tym razem opartych nie o WIBOR, tylko WIRON, czyli stawkę obecnie niższą o prawie punkt procentowy - dodał. Zdaniem Bartosza Turka nie byłoby...