Polacy kupują mieszkania. W tym roku zadłużą się na ponad 60 mld zł

Wybuch pandemii sprawił, że od marca do czerwca akcja kredytowa spadła do najniższego poziomu, a potem te statystyki się odbudowały.

- Jeżeli nie będziemy jako sektor mocno przyciśnięci do ziemi, to będziemy służyli naszym klientom kolejną ofertą w kredytowaniu hipotecznym mieszkań. Jeśli pojawią się większe problemy, to zdolność sektora do kreowania nowych kredytów będzie mocno ograniczona - ostrzega Jacek Furga.