Ważne zmiany w programie "Czyste powietrze". Dlaczego tak późno?

Banki wchodzą do programu "Czyste powietrze". Dlaczego tak późno? - Program został uruchomiony w ogromnym pośpiechu, przed wyborami. To miał być efekt propagandowy, program był kompletnie nieprzygotowany i jest wciąż łatany. Banki miały być włączone już w połowie zeszłego roku, wszyscy możemy trzymać kciuki, by ta operacja się udała - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć. - Badania z 2015 roku pokazały, że jeszcze gdy nie było dopłat, 40 proc. osób, które termomodernizowały domy, korzystało z kredytów. Zapotrzebowanie na te kredyty, przy dofinansowaniach, jest bardzo duże - dodał.