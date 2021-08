Strajk w ZUS wisi na włosku. Pracownicy chcą podwyżek

Automat 41 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Pracuje w zusie od dawna ale takiego bałaganu jak jest za tej pani to dawno nie bylo. Pani prezes ludzie potrafią liczyć. Jakie znaczne podwyzki ostatnio były. Pani sobie sobie samej i swojej świcie przyznawala a nie szarym pracownikom. Były podwyzki w ubiegłym roku które zostały przyznane a później zabrane. Takiego cyrku i jawnego łamania prawa to jak za rządów tej pani to dawno nie bylo. Wmawia nam się że czarne jest białe. Ludzie są tak zastraszani w zusie jak za komuny. Brak sprzętu brakuje podstawowego sprzętu biurowego. Mam w biurze 1 zszywacz na 5 i on ma około 6 lat. Trudno dostac zwykły ołówek, gumke. Trzeba sobie wszystko kupować. Sprzęt też nie jest wymieniany tak jak powinien. Wstyd pani prezes że nie ma pani podstawowej wiedzy o pracy pracownika zus.