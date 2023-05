Kumulacja w ZUS. Szykuj się na wysoką waloryzację składek

Już 1 czerwca ZUS zwaloryzuje kapitał na kontach ubezpieczonych. W tym roku emerytów czekają rekordowe podwyżki. Konto i kapitał początkowo, a więc środki, które odkłada każdy ubezpieczony, zostaną podniesione o 14,4 proc. Ale waloryzacja obejmie także składki, które otwarte fundusze emerytalne przekazują co miesiąc do ZUS na subkonta. Tu przyszli emeryci mogą liczyć na wzrost o 9,2 proc.

To drugi najwyższy wynik waloryzacji od 23 lat. Dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i planują przejść na emeryturę (będzie ich ok. 300 tys. w tym roku), to bardzo ważna wiadomość. Aby waloryzacja miała odzwierciedlenie w wysokości emerytury pobieranej co miesiąc, z wnioskiem do ZUS seniorzy powinni wstrzymać się do lipca. Powód?