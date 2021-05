Masowe podniesienie emerytur. "Zapłacą ci, którzy przejdą na emeryturę za kilkanaście lat"

Awabka 40 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

To co to ma być ja mam emeryturę 2870 brutto na rękę biorę niecałe 2400. Jeżeli zrobią granice 2500 brutto to ten bez podatku będzie miał więcej odemnie. Uważam ze każdy ma taka emeryturę jaka wypracował a teraz ci do 2500 brutto zacdarmo dostaną więcej. Jeżeli chcecie dać emeryturę bez podatku to dla wszystkich nie tylko dla tych . Uczciwie pracowałam żeby mieć emeryturę. Nie odbijałam się jak niektórzy i teraz mam być za to ukarana.