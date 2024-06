Kto ma pieniądze w OFE? "Młodych tam praktycznie nie ma"

W drugiej połowie 2022 r. wartość aktywów OFE spadła do około 130 mld zł w związku ze słabymi wynikami na giełdzie, od tego czasu ich wartość zwiększyła się prawie o 100 mld zł. Tymczasem zbliżamy się do półmetka okienka transferowego w ramach OFE.

Okienko transferowe zostało otwarte 1 kwietnia 2024 roku i potrwa do końca lipca 2024 roku. W tym czasie można zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej (2.92 proc. podstawy wymiaru), czy do OFE czy na subkonto w ZUS. Poprzednie okienko transferowe miało miejsce w 2016 r., kolejne powinno się odbyć w 2020 r., ale ze względu na pandemie i plan likwidacji OFE zostało odwołane.

Okienko dla OFE

W trakcie trwającego tzw. okienka transferowego w ramach OFE osoba ubezpieczona może podjąć decyzję czy część składki emerytalnej będzie trafiała na subkonto w ZUS czy do OFE. Decyzja podjęta do końca lipca obejmuje tylko przyszłe (nowe) składki a nie te, które zostały dotychczas wpłacone do systemu. Składka emerytalna wnosi w sumie 19,52 proc. podstawy wymiaru, w trakcie okienka transferowego decydujemy co będzie się działo z częścią składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru. Może ona zostać zapisana na subkoncie (I wariant) albo zostać przekazana do OFE (II wariant).

W pierwszym wariancie (subkonto ZUS) podział składki będzie następujący: 12.22 proc. konto w ZUS;

4.38 proc. + 2.92 proc. subkonto w ZUS.

W drugim wariancie (OFE) podział składki będzie następujący: 12.22 proc. konto w ZUS,

4.38 proc. subkonto w ZUS,

2.92 proc. OFE.

Osoba, która będzie chciała dokonać zmiany swojej decyzji sprzed lat, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie (na odpowiednim druku ZUS - "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS", ZUS-US-OFE-03.) do 31 lipca 2024 roku.

Oświadczenie można dostarczyć do ZUS w trzech formach: elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, osobiście – w każdej placówce ZUS,

w każdej placówce ZUS, pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Co istotne, okienko transferowe nie obejmuje osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego. Czyli kobiety, które mają ukończony 50 rok życia oraz mężczyźni, którzy mają ukończony 55 rok życia. Nie dotyczy również osób, które nie chcą zmieniać decyzji podjętej w przeszłości.

Młodych osób w OFE praktycznie nie ma

Liczba członków i członkiń otwartych funduszy emerytalnych z każdym miesiącem się zmniejsza. Na koniec marca 2024 roku było ich 14 474 126 osób, natomiast w lipcu 2022 roku ich liczba spadła poniżej 15 mln, co oznacza, że w tym okresie zmniejszyła się o ponad 0.5 mln i nadal spada.

Najwięcej grupę członków i członkiń OFE stanowią osoby w wieku 51 lat i więcej, jest ich ponad 4.22 mln (29,2 proc. wszystkich osób oszczędzających w OFE). Drugą największą grupą są osoby w wieku 41 – 45 lat, których jest ponad 3 mln. Osoby, które ukończyły 41 rok życia i są w OFE stanowią ponad 68 proc. wszystkich oszczędzających w tej formie.

Osoby, poniżej 26 roku życia w OFE są rzadkością, drugą najmniej liczebną grupę stanowią osoby w wieku 26 – 30 lat jest ich poniżej 260 tysięcy. Co ważne po reformie sprzed ponad 10 lat osoby rozpoczynające pracę mogą dobrowolnie oszczędzać w OFE, ale nie mają już obowiązku zapisania się do OFE, tak jak to było przed reformą, co przede wszystkim wpływa na ich poziom uczestnictwa.

Młode osoby wchodzące na rynek pracy nie chcą zapisywać się do OFE, co powoduje, że liczba członków i członkiń będzie się nadal zmniejszać. Jeżeli nie zostaną dokonane żadne zmiany w przepisach, to z każdym rokiem (a zwłaszcza w momencie, kiedy najliczniejsze roczniki będą zbliżały się do osiągnięcia wieku emerytalnego) liczba osób oszczędzających w tej formie będzie się zmniejszać.

ofe emerytury oszczędzanie

