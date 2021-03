Zmiany w emeryturach. Skorzystają kobiety. "Trzeba usuwać luki w wysokości świadczeń"

Emerytury bez podatku. Taka możliwość byłaby dla osób, które dostają świadczenie w wysokości do 2,500 zł. Oznacza to, że na zmianach skorzystają przede wszystkim kobiety. - Systemowo kobiet otrzymują niższe emerytury. Jest to ok. 2000 zł, a mężczyźni mają o 1000 zł więcej. Ta różnica wynika z niższego wieku emerytalnego i krótszego okresu składkowego, który wynika m.in. z urlopy wychowawczego i macierzyńskiego. Trzeba w końcu pozbyć się tej luki – wskazał w programie "Money. To się liczy" ekspert Instytutu Emerytalnego Oskar Sobolewski. W Polsce ok. 60 proc. kobiet otrzymuje emeryturę w wysokości 2,500 zł.