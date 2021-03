Allegro chce zatrudnić 1500 pracowników. Zamierza poprawić rekordowe wyniki

Amerykański gigant Amazon dwa dni temu wszedł oficjalnie na polski rynek i od razu do ofensywy przeszedł jego największy konkurent i dotychczasowy lider - Allegro. Firma stawia na szybki rozwój i zapowiedziała zwiększenie zatrudnienia aż o połowę.

Grupa Allegro planuje zatrudnić w tym roku kolejnych niemal 1500 osób. Byłby to dwukrotnie większy przyrost niż w 2020 roku. Na koniec grudnia pracowało w firmie 3150 osób.

Wyniki Allegro

Ta odważna zapowiedź prezesa towarzyszyła publikacji wyników finansowych Allegro. Spółka pochwaliła się, że tylko w okresie od października do grudnia miała 260,6 mln zł zysku netto, a więc podwoiła wynik z analogicznego okresu 2019 roku. To rekordowe osiągnięcie.

To efekt m.in. szybko rosnących przychodów ze sprzedaży, które w czwartym kwartale osiągnęły poziom 1,3 mld zł wobec 0,8 mld zł rok wcześniej.

- Czwarty kwartał to tradycyjnie najważniejszy okres w branży handlowej. W tym okresie przyciągnęliśmy na naszą platformę około 400 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła tym samym blisko 13 mln, a każdy z nich wydał w minionym roku na Allegro średnio prawie 2700 zł, czyli 36 proc. więcej niż rok wcześniej - wylicza prezes.

Dodaje, że zyskują na tym sprzedający, którzy w czwartym kwartale zwiększyli sprzedaż o 57,5 proc. do 10,85 mld zł.

Po dodaniu bardzo dobrych wyników za czwarty kwartał do statystyk za pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku wychodzi na to, że w 12 miesięcy spółka zarobiła w sumie 418,6 mln zł. O około 25 mln zł więcej niż rok wcześniej. Z kolei sprzedaż wzrosła o 1,5 mld zł do niemal 4 mld zł.