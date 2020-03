Cena ropy naftowej znowu mocno w dół. Koronawirus to tylko jeden z problemów

Około godziny 13:00 na giełdzie w Londynie baryłka ropy kosztowała około 33,5 dolara. To o ponad 6 proc. niższa cena niż poprzedniego dnia.

W środę ciosem dla notowań ropy naftowej okazał się komunikat ze strony Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu podróży do USA z Europy. To kolejny czynnik, który może negatywnie przełożyć się na popyt na paliwa. Rozprzestrzeniający się koronawirus sprawia, że wiele lotów zostało wstrzymanych, biura podróży znacząco ograniczyły swoją działalność, pojawiają się także ograniczenia w handlu, co przekłada się negatywnie na popyt na paliwa.