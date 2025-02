Była zieleń, jest czerwień. Wystarczyło jedno zdanie Trumpa

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę wprowadzenie 25-procentowych ceł na produkty sprowadzane z Unii Europejskiej , w tym na samochody, jeden z najważniejszych unijnych, a przede wszystkim niemieckich towarów eksportowych. - Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce - poinformował. Stwierdził też, że UE powstała w celu wykorzystywania Stanów Zjednoczonych, co może zwiastować otwarcie nowego, mniej przyjaznego rozdziału w relacjach na linii Waszyngton-Bruksela.

Francuski indeks CAC również się zaczerwienił. I w tym wypadku największy cios wymierzony został w przemysł motoryzacyjny. Akcje Stellantis spadły o 3 proc. W Polsce również wiele spółek odnotowało spadki, nie są on jednak zbyt głębokie - przykładowo KGHM traci ok. 1,7 proc.

Wyniki spółek wpłynęły na notowania

Nie tylko zapowiedź ceł wpłynęła na nastroje inwestorów. Popsuły je też niektóre raporty. Swiss Re, jeden z największych światowych reasekuratorów , ogłosił wzrost zysku netto w 2024 roku do 3,2 mld dolarów w porównaniu z 3,14 mld dolarów rok wcześniej. Dyrektor finansowy spółki John Dacey zapewnił, że firma nie zamierza wycofywać się z Kalifornii mimo niedawnych pożarów.

Brytyjska firma Aviva również przedstawiła pozytywne rezultaty, notując 20-procentowy wzrost zysku operacyjnego do 1,77 mld funtów. Spółka przewiduje dalszy wzrost tego wskaźnika do 2 mld funtów do 2026 roku.