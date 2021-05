Inflacja w Polsce mocno zależna od cen ropy. Co mówią prognozy?

Kra 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież ceny paliwa są światowe, to dlaczego u nas inflacja jest jedną z najwyższych w UE. Jak PiS rozdaje swoim to reszta polaków musi za to płacić. W końcu inflacja jest sprytnym podatkiem. Co innego spodziewany wzrost ceny gazu. Tutaj wzrost wynika z zawarcia "korzystnego" kontraktu z USA na dostawy gazu. Tylko, że ten gaz jest droższy od ruskiego o ok 20-30 %. Duda zapunktował u Trumpa, a zapłacą polacy.