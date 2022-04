Zgoda na przejęcie Lotosu w maju. Orlen przekonuje, że w obliczu wojny to polska racja stanu

Dodał, że fuzja Orlenu z Lotosem i budowa dużego koncernu multienergetycznego pozwoli m.in. zdywersyfikować dostawy ropy do Polski .

"Kilka tygodni temu Komisja Europejska zwróciła się do nas z dodatkowymi pytaniami. Podkreślam, że żadna z uwag KE nie powoduje, że transakcja miałaby stać się niemożliwa. Prześlemy naszą odpowiedź Komisji" - przyznał Robert Śleszyński, dyrektor biura inwestycji kapitałowych Orlenu, cytowany przez PAP.

"Biorąc pod uwagę, że postępowanie administracyjne zazwyczaj zajmuje trochę czasu, my się spodziewamy, że decyzja Komisji Europejskiej będzie ogłoszona w drugiej połowie maja" - dodał. Oszacował, że projekt fuzji na tym etapie jest kilka tygodni opóźniony .

Warunkowa zgoda na fuzję. Sprzeciw opozycji

Według senatorów Koalicji Obywatelskiej sprzedaż części aktywów rafineryjnych Lotosu i części stacji benzynowych jest sprzeczna z interesem państwa. Zgodnie z uchwałą Senatu projekt trafi teraz do Sejmu.

Ropa naftowa i ceny paliw

Zaznaczył, że udział ropy rosyjskiej w przerobie grupy PKN Orlen spadł do 30 proc. Spółka nie kupuje już surowca na bieżąco z Rosji , czyli poza wcześniej zawartymi kontraktami.

Podkreślił, że dlatego właśnie tak ważne jest, jak najszybsze przejęcie grupy Lotos i PGNiG. "Oba te procesy chcielibyśmy domknąć do końca tego roku. One są fundamentalne i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dlatego, żebyśmy mogli tak, jak dotychczas to robimy, utrzymać te jedne z najniższych cen paliw w Europie".