16 tys. osób zawróconych na granicy z Niemcami. Ryzyko zarażenia koronawirusem

15 877 osób zostało zawróconych z granicy niemiecko-czeskiej i niemiecko-austriackiej po wprowadzeniu ograniczeń w obawie przed rozprzestrzenianiem się mutacji koronawirusa. Według "Bild am Sonntag", dotąd skontrolowano łącznie 104 178 osób.

Od 14 lutego granicę mogą przekraczać tylko osoby, które mają aktualne wyniki testu na obecność SARS-CoV-2 i zaliczają się do grup, dla których uczyniono wyjątek, podejmując decyzję o czasowym zamknięciu granic.

W ciągu pierwszego tygodnia do Niemiec nie zostały wpuszczone 4522 osoby, które nie przedstawiły negatywnego testu na obecność koronawirusa. Pozostałe 10 tys. osób nie należało do grup upoważnionych do wjazdu.