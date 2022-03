Amerykanie uszczelniają sankcje. Tym razem uderzają w rosyjską technologię

Amerykanie uszczelniają sankcje

To nie koniec, ponieważ Amerykanie restrykcje nałożyli również na Centralny Instytut Badań Naukowych Chemii i Mechaniki (CNIIChM). Według USA był on odpowiedzialny za stworzenie złośliwego oprogramowania Triton, który został wykorzystany przy cyberataku na saudyjskie zakłady petrochemiczne, co doprowadziło do jego wybuchu.