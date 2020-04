BIK: liczba zapytań o kredyty gotówkowe spadła o 56,2 proc.

Na rynku kredytów gotówkowych obserwujemy obecnie trend spadkowy zarówno w relacji tydzień do tygodnia poprzedzającego, jak i w ujęciu rocznym. Gdyby porównać liczbę zapytań złożonych w dniach 06 - 12.04. br. do tygodnia 30.03 – 05.04.br., to mamy spadek o 7,3 proc. W ujęciu rocznym, czyli porównując tydzień 06 -12.04. br. w stosunku do analogicznego tygodnia w 2019 r. spadek wyniósł aż 56,2 proc.