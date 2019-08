Budowa dróg. Jest zgoda wojewody ws. ważnego odcinka S7

Chodzi o odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach tego etapu inwestycji (to jeden z trzech odcinków S7 na trasie Warszawa-Grójec), na odcinku ok. 6,6 km powstaną dwie jezdnie mające po trzy pasy ruchu.

Kierowcy będą mogli też ominąć uciążliwy odcinek krajowej siódemki pomiędzy Jankami i Grójcem. Pokonanie ok. 40 km z centrum stolicy do początku obwodnicy Grójca zajmuje ok. 48 minut, a w piątkowy wieczór nawet ponad 90 minut. Po oddaniu nowego wylotu od węzła na ul. Sasanki do obwodnicy Grójca, trasę o długości ok. 35 km przejedziemy w ok. 20 minut, a z centrum Warszawy w ok. 35 minut. Do tego nowa trasa ułatwi dojazd do Warszawy z położonych wzdłuż niej mniejszych miejscowości.