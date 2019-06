Budowa promu w Szczecinie. Minister Gróbarczyk: Twardy harmonogram w ciągu miesiąca

- Mając opóźnienia w budowie promu chcę zapewnić, że cały program Batory będzie realizowany i będzie on programem podstawowym dla polskich stoczni - stwierdził Gróbarczyk.

W szczecińskiej stoczni już w czerwcu 2017 r. położono stępkę pod budowę pierwszego promu samochodowo-pasażerskiego. Polska Żegluga Bałtycka oraz Morska Stocznia Remontowa Gryfia w połowie października 2017 r. podpisały w Kołobrzegu zlecenie wykonania projektu technicznego nowej jednostki, a projekt kontraktowy został odebrany przez armatora. Mimo to nadal statek nie wyszedł poza prace projektowe.

W rozmowie z PAP minister Marek Gróbarczyk zapewnił jednak, że prace przy budowie promu idą do przodu. Podkreślił, że nadal są to prace projektowe, jednak w ciągu miesiąca kierowany przez niego resort ma przedstawić "twardy harmonogram dalszych prac". - Jest już właściciel odpowiedzialny za realizację tych zadań. To Paweł Brzezicki, który od maja jest prezesem Funduszu Rozwoju Spółek - dodał. Fundusz ten jest właścicielem Stoczni Szczecińskiej oraz szczecińskiej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, w której ma powstać nowy prom dla Polskiej Żeglugi Morskiej.