"Cicha rezygnacja" to problem czy mit? Są badania, które rzucają nowe światło na to zjawisko

Robol 53 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Najbardziej zniechecaja to sa spotkania robione tylko po to by banda kasztanow zwanych managerami miala poczucie wykonania wlasnych obowiazkow. Geberalnie mamy menageryzm - a powinno sie pozwalniac 80% tych managerow i zatrudnic zwyklych pracownikow by odciazych tych co sa i robota by szla szybciej.