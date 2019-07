Co dalej z Tesco? Sieć skupi się na mniejszych sklepach

Tesco w Polsce skupi się na mniejszych sklepach. Decyzja oznacza przebudowę największych hipermarketów do formatu tzw. hipermarketów kompaktowych. Poza przebudowami, Tesco potwierdziło też, że jest na etapie finalizacji umów sprzedaży ośmiu dużych hipermarketów.

Jak czytamy w przesłanym do money.pl komunikacie, pierwszy etap zmian we wszystkich pozostałych dużych hipermarketach zaplanowany jest na sierpień i wiąże się z redukcją asortymentu w największych sklepach, aby zakupy dla klientów były prostsze i bardziej przyjazne. Jednocześnie nowa oferta ma być też prostsza do zarządzania dla pracowników w sklepach. W hipermarketach kompaktowych oraz supermarketach gama produktów spożywczych również zostanie odpowiednio dopasowana i uproszczona - zapewnia sieć.