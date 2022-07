Cukier w Niemczech sporo tańszy niż w Polsce. Oto przyczyny

O sprawie informuje portal superbiz.se.pl i podaje, że średnia cena jednego kilograma cukru w Polsce zbliża się już do poziomu 7 zł. Tymczasem cukier w Niemczech kosztuje 79 centów, co w przeliczeniu na złotego daje ok. 3,70 zł. W Belgii natomiast jego cena wynosi nawet 0,59 euro, czyli ok. 3 zł - relacjonuje jeden z internautów cytowany przez serwis.