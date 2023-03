Firmy szukają oszczędności. Stracą na tym pracownicy. Zaczyna się zaciskanie pasa

Olo 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jak kostki domina. Zwolnienie lub ograniczenie inwestycji w jednej firmie pociąga za sobą podobne działanie w innej firmie. Itd. Gospodarka to naczynia połączone. Lata rozdawnictwa kasy czyli wypuszczanie pustego pieniądza w rynek doprowadzi teraz do załamania rynku. Czysta ekonomia i matematyka. Ale że nastąpi taka sytuacja ostrzegali kilka lat temu niezależni specjaliści. Ale PiS ich wyśmiewał i zaklinał rzeczywistość.