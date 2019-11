Fundusze unijne. Wypłaty zagrożone, KE będzie ostro prześwietlać

Z założenia chodzi o to, by praworządność była kontrolowana we wszystkich krajach po równo. Warszawa wspólnie z Budapesztem chciała jednak, by corocznego przeglądu dokonywały same państwa, a nie Komisja. To stolice miałyby kontrolować siebie nawzajem. Tymczasem będą to robić unijni urzędnicy.