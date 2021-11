Inflacja bazowa najwyższa od 20 lat. Kolejni ekonomiści sugerują reakcję ze strony NBP

Ceny w Polsce rosną w tempie 6,8 proc. w skali roku. Informacje o tym, co i jak drożeje, GUS zaprezentował w poniedziałek . Teraz głos w temacie zabrał NBP , który opublikował bardziej specjalistyczne wskaźniki inflacji bazowej, które pokazują drożyznę od nieco innej strony .

Wskaźnik inflacji bazowej pozwala zidentyfikować, co jest skutkiem przejściowym, a co trwałą zmianą presji cenowej. Jest to możliwe dzięki wyłączeniu najbardziej zmiennych cen żywności i energii.